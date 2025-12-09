Savunma sanayi meraklılarını heyecanlandıracak önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. İsveç merkezli Saab şirketi ile Airbus, mevcut Avrupa savaş uçaklarıyla birlikte uçması planlanan İHA teknolojisi konusunda işbirliği yapmak üzere görüşmelerde bulunduklarını doğruladı.

Proje, Airbus destekli Eurofighter Typhoon ve Saab Gripen E'nin yerini almak yerine onları destekleyen insansız uçaklara odaklanıyor ve ABD ve Avustralya'da öncülüğü yapılan sadık kanat adamı ve işbirlikçi savaş uçağı konseptlerini yansıtıyor.

Saab CEO'su Michael Johansson ve Airbus CEO'su Guillaume Faury, görüşmelerin sorunlu Fransız-Alman-İspanyol Geleceğin Savaş Hava Sistemi programından resmen bağımsız olduğunu vurguladılar.

SAVAŞ UÇAĞI POLİTİKALARININ MERKEZİNDE YER ALIYOR

Johansson, Saab'ın Alman Eurofighter'ları için Arexis elektronik harp paketi etrafındaki mevcut işbirliğine işaret etti ve şirketlerin eski savaş uçaklarının yerini alacak değil, onları tamamlayacak "insansız tarafta bir şey" aradıklarını söyledi. Faury, aktif görüşmeleri doğruladı ve Airbus'ın Saab ile insansız sistemler ve elektronik konusunda iyi perspektifler gördüğünü vurgularken, görüşmelerin FCAS'ın arka kapıdan yeniden yapılandırılması olmadığında ısrar etti.

Görsel kaynağı: Airbus

FCAS bakanlarının 11 Aralık'ta toplanması ve İtalya'nın Almanya'nın rakip GCAP programına hoş karşılanacağının sinyalini vermesiyle, bu nispeten mütevazı insansız hava aracı girişimi şimdiden Avrupa'nın savaş uçağı politikalarının merkezinde yer alıyor.

Saab ve Airbus ortaklığı, Typhoon veya Gripen formasyonunun çok daha büyük bir saldırı paketinin gücünü ve hayatta kalma kabiliyetini ortaya çıkarmasını sağlayacaktır. Baltık veya Kuzey Yüksekleri senaryosunda, insanlı avcı uçakları, düşmanın entegre hava savunma sisteminin sınırında kalırken, sadık kanat adamları, zayıf keşif aracı, radar tuzağı ve sinyal bozucu platform olarak öne çıkabilir.

Sensörlerini kullanarak uzun menzilli Meteor sınıfı hava-hava füzelerini veya geçici anti-radyasyon silahlarını yönlendiren bu insansız hava araçları, insanlı jetler hayatta kalma kabiliyetini korurken en riskli görevleri üstlenecektir. Saldırı görevlerinde, kanat adamları füze kamyonları ve elektronik mızrak uçları olarak hareket ederek, insanlı uçaklar harekete geçmeden önce düşman yayıcılarını ortaya çıkarabilir.

NATO İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Gripen E, yol üslerinden ve kısa pistlerden dağıtılmış operasyonlar için optimize edilmiş olup, yarı hazırlıklı üslerden de fırlatılabilen kanat adamlarıyla uyumlu bir konsepttir. Arexis paketi etrafında inşa edilen Eurofighter EK, Almanya'nın özel SEAD platformuna dönüşüyor ve yüksek tehdit bölgelerine nüfuz etmek, radarları alt etmek ve düşman füzelerini pilotlardan uzaklaştırmakla görevli, daha gizli ve harcanabilir eskortlar için doğal bir ana gemi oluşturuyor.

Saab ve Airbus birlikte, Kaliningrad, Arktik ve potansiyel olarak gelecekteki Ukrayna hava harekâtları çevresindeki operasyonel zorluklara uyum sağlayan, Amerikan CCA taktik planına Avrupa'da bir çözüm tasarlıyor.

Endüstriyel ve politik çıkarlar da aynı derecede önemli. FCAS, iş paylaşımı anlaşmazlıklarıyla boğuşurken, İtalya, İngiltere ve Japonya GCAP programını potansiyel yeni ortaklara açıyor. İsveç, orijinal Tempest çerçevesinden çekildikten sonra, Airbus ile başarılı bir insansız ekip programının ya daha geniş kapsamlı bir altıncı nesil ortaklığa dönüşebileceği ya da Stockholm'e kendi şartlarıyla giriş müzakereleri için bir kaldıraç sağlayabileceği bir konuma geldi.

Johansson, Saab'ın tam ölçekli bir savaş uçağı üreticisi olarak statüsünden ödün vermeyeceğini açıkça belirtti ve bu drone girişimini, endüstriyel liderlikten vazgeçmeden iş birliğini derinleştirmek için düşük riskli ancak stratejik olarak anlamlı bir yol haline getirdi.

ABD'YE BÜYÜK REST

İhracat dinamikleri, hikayenin Kuzey Avrupa'nın çok ötesine uzanmasını sağlıyor. Brezilya, Gripen E filosunu genişletmeye devam ediyor, Kolombiya 17 Gripen E ve F uçağı için anlaşma imzaladı ve Ukrayna, başlangıçta eski C ve D modelleri tarafından desteklenen, 100'den fazla Gripen E'ye odaklanan bir savaş sonrası hava kuvvetleri kurmaya ilgi gösterdi. Saab ve Airbus, hem Gripen hem de Eurofighter topluluklarıyla uyumlu, ölçeklenebilir, uygun maliyetli, sadık bir kanat adamı mimarisi sahaya sürebilirlerse, orta ölçekli hava kuvvetlerine ABD teknoloji kısıtlamaları olmadan insanlı ve mürettebatsız ekiplere gerçekçi bir geçiş sunacaklar.

Ortaya çıkan Saab Airbus ittifakı, marjinal bir çalışma çabasından ziyade, Typhoon ve Gripen filolarının 2030'larda nasıl savaşacağını belirleyebilecek bir Avrupa insansız ekosisteminin tohumudur. Bu konseptin şimdi önemli bir fon, bir gösteri ve NATO hava gücü planlamasında resmi bir yer alıp almayacağı önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca belirleyici soru olacak.