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Dünya

Europol, 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İtalya ve Macaristan güvenlik birimlerinin iş birliğinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde 40 milyon avroluk internet dolandırıcılığının engellendiğini duyurdu.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:27
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Europol'den yapılan açıklamada, internet alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarına ait bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin, başkalarına satıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 90 bin kredi kartının, Europol'ün siber suç uzmanları tarafından incelendiği aktarıldı.

Avrupa Siber Suçlar Merkezi Başkanı Edvardas Sileris, operasyona ilişkin açıklamasında, operasyon neticesinde 40 milyon avroluk dolandırıcılığın önüne geçildiğini bildirdi.

Öte yandan, Europol tarafından İspanya'da gerçekleştirilen bir operasyonda yüksek elektrik faturası gelen 5 adrese yapılan baskında 34 bin kök kenevir ele geçirilirken, 17 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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