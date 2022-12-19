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Dünya

Europol'ün sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen 'sahte ilaç' ve 'doping maddesi' operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındığı, 10,5 milyondan fazla sahte ürüne el konulduğu bildirildi.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 19:58 - Güncelleme:
Europol'ün sahte ilaç operasyonlarında 349 kişi gözaltına alındı
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Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon avrodan fazla olan 10,5 milyondan fazla sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.

İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Kovid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.

Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sahte ilaçların Avrupa'da giderek artan sosyal bir problem haline geldiğini belirten Europol, söz konusu suçun işlenmesiyle elde edilen gelirin uyuşturucu ticaretinden elde edilene yakın olduğuna dikkati çekti.

  • Avrupa Birliği Polis Teşkilatı
  • Europol
  • sahte içki operasyonu

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