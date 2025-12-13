İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

Eurovision'da kriz! İsrail kararına karşı hamle

1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan da İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:46
Eurovision'da kriz! İsrail kararına karşı hamle
İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

- İSPANYA, HOLLANDA, SLOVENYA, İRLANDA VE İZLANDA EUROVİSİON'DAN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

EBU, 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. EBU Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

