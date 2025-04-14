RTVE'den yapılan yazılı açıklamada, RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in EBU Genel Müdürü Noel Curran'a mektup göndererek, İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı konusunda kuruluş içinde tartışma açılmasını istedi.

İSPANYA GEMİLERİ YAKTI

"İspanya'daki çeşitli sivil toplum örgütlerinin Gazze'deki durum ve İsrail kamu televizyonu KAN'ın yarışmaya katılımı konusundaki endişelerini" aktardığı belirtilen mektupta, RTVE'nin, "Eurovision'un İsrail konusundaki tartışmayı ele alması ve KAN'ın katılımı konusunda EBU üyesi yayıncılar arasında bir düşünme alanı oluşturulması gerekliliğine inandığı" ifade edildi.

İSPANYA'NIN DESTEĞİ ÇEKME İHTİMALİ

Eurovision'un 2024'teki itibar krizi, 2025'te İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek etkinlik için de gölge oluşturdu. İspanya'nın "Big Five" üyesi olarak finansal desteği çekme ihtimalinin de gündemde olduğu öne sürüldü.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar, bir süre önce Meclise sunduğu soru önergesinde, RTVE'den İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı tavır almasını istemişti. Sumar, özgürlük ve insan haklarını savunduklarını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik uluslararası kınamaların artması ve RTVE ile EBU'nun da savunduğu değerlerde tutarlı olması gerektiğini vurgulamıştı.

2024'TE DE YAŞANDI

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, 2024 yılında da İsrail'in katılımını "devam eden bir soykırımın aklanması" olarak nitelendirdi. EBU, İsrailli şarkıcı Raphael'in şarkısının politik mesaj içermediğini onaylasa da, İspanya ve diğer ülkelerden gelen tepkiler arttı.

İsrail'in Eurovision'a katılımı 2024 yılında da yoğun protesto ve boykotlara sahne olmuş, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilen yarışma sırasında İsrail karşıtı eylemler yapılmıştı.

EBU, 2022'de Rusya'yı 2023'te Malta ve Finlandiya'yı 2024'te ise Hollanda'yı diskalifiye etti ama İsrail'e diskliye etmeyerek çifte standart uyguladı.

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