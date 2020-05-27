star.com.tr 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:32

Evinizin önünde ya da içinde dünyanın en zehirli ve avcı hayvanlarından dev bir kobra yılanı görseniz ne yapardınız?

Çoğu insanın bu soruya cevabı muhtemelen, 'kaçmak' ya da 'yardım çağırmak' olurdu. Ancak, Hintli bir yaşlı kadının yaptığı, yürekleri ağızlara getiren cinsten.

Hint Orman Hizmetleri memuru Susanta Nanda'nın paylaştığı görüntülerde, yerleşim alanına girmiş bir kobra yılanına sinirlenen yaşlı bir kadın görülüyor.

Dünyanın en tehlikeli hayvanlar listesinde en üst sıralarda yer yetişkin kobrayı kuyruğundan tutarak yerleşim alanı boyunca sürükleyerek götürüyor.

Görüntüde yaşlı kadın, daha sonra yılanı açık bir alana fırlatarak evine dönüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede hızla yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaşlı kadının yöntemini eleştirirken, bazıları şaşkınlıklarını dile getirdi.

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