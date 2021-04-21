İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1922
  • EURO
    9,8605
  • ALTIN
    472.959
  • BIST100
    1321.13
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Everest Dağı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya

Everest Dağı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19'a rastlandı. Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:01
ABONE OL

Dünyayın en yüksek ve 8 bin 849 metre yüksekliğindeki profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı'nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı. Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi. Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi. Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.