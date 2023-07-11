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Dünya

Everest Dağı'ndan dönen helikopter kayboldu

Nepal'de Everest Dağı bölgesinde 6 kişiyi taşıyan helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
Everest Dağı'ndan dönen helikopter kayboldu
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Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş güzergahında değişiklikler yapıldığını belirtti.

İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

- MUSON DÖNEMİNDE DAĞLARA YAPILAN UÇUŞLARA ARA VERİLİYOR

Bölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.

Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.

  • helikopter irtibat kesildi
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