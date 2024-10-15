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Dünya

Everest'te 100 yıllık gizem! Kayıp İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a dair ilk iz

National Geographic ekibi, Everest Dağı'nda 100 yıl önce kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olduğu düşünülen bir bot ve çorap buldu.

DHA15 Ekim 2024 Salı 11:01 - Güncelleme:
Everest'te 100 yıllık gizem! Kayıp İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a dair ilk iz
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National Geographic'in internet sitesindeki açıklamaya göre, belgesel ekibi, eylülde Everest Dağı'nın kuzeyindeki Rongbuk Buzulu'nda bir bota rastladı. Buzun erimesiyle ortaya çıkan botu inceleyen ve içinde bir ayak ile yün çorabın bulunduğunu gören ekip, kalıntıların, 100 yıl önce arkadaşı George Mallory ile Everest'in zirvesine tırmanırken kaybolan 'Sandy' lakaplı Irvine'a ait olabileceğini düşündü.

Keşfi yapan National Geographic fotoğrafçısı ve yönetmeni Jimmy Chin, "Botun içindeki çorabı kaldırdım. Üzerinde 'A.C. IRVINE' yazan bir isim etiketi vardı" dedi. Bu bulguyu, kayıp dağcı Irvine ile ilgili 'ilk gerçek kanıt' olarak değerlendiren Chin, bu durumun Irvine'a ne olduğunu merak eden akrabaları için önemli olduğunu söyledi. Irvine'ın ailesinin ayağın dağcıya ait olup olmadığını anlamak için DNA örneği verdiği bildirildi.

İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine ve arkadaşı George Mallory'nin Everest Dağı'nın zirvesine tırmanırken kaybolması dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. En son 8 Haziran 1924'te görülen ikili, Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlar olarak tarihe geçmişti. Mallory'nin kalıntıları 1999'da bulunurken, ikilinin yanlarında taşıdığı ve zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkarabilecek fotoğraf makinesi ise hiç bulunamadı.

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