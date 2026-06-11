Everest'te mucizevi kurtuluş! Ölü sanılan rehber ''emekleyerek'' döndü

Dünyanın en yüksek zirvesinde mucizevi bir kurtuluş hikayesi tüm dünyaya damga vurdu. Kaybolduktan sonra öldü sanılan rehber Sherpa, sağ salim bulundu.

"ÖLÜM BÖLGESİ"NDE GÖRÜLDÜ

Deneyimli rehber, 29 Mayıs'ta Polonyalı bir dağcıya kılavuzluk ederken 7.200 metre yükseklikteki 3. Kamp'ın üzerinde bulunan "Sarı Kuşak" (Yellow Band) bölgesinde geride kaldı.

Ancak zorlu hava şartları nedeniyle Dawa Sherpa diğer gruplarla birlikte 5.300 metredeki ana kampa ulaşamadı ve "ölüm bölgesi" olarak bilinen, oksijenin kalmadığı sınırda kayıplara karıştı. Helikopterli arama ekipleri günlerce ondan bir iz bulamadı.

CENAZE TÖRENİNDE GELEN HABER

Günler süren aramalar sonuç vermeyince, hayatını kaybettiği sanılan Sherpa için cenaze töreni başlatıldı.

Rotayı temizlemekle görevli Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi ekipleri, ana kampın hemen üzerindeki tehlikeli Khumbu Buz Çağlayanı yamaçlarında Sherpa'yı emeklerken buldu.

Hemen güvenli alana taşınan Sherpa'ya yiyecek ve su verilirken, kurtarma helikopteriyle Katmandu'daki hastaneye sevk dildi.

Son görüldüğü tarihten altı gün sonra Everest'ten aşağı sürünürken bulunan Nepalli rehber, BBC'ye "buz çiğneyerek" ve cebinde bulduğu birkaç çikolatayı yiyerek hayatta kaldığını söyledi.