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Dünya

''Evet'' oyu kullanan Arjantin Dışişleri Bakanı görevden alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunun kaldırılması talep edilen karar tasarısı için 'Evet' oyu kullanan Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla görevden alındı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 07:57 - Güncelleme:
''Evet'' oyu kullanan Arjantin Dışişleri Bakanı görevden alındı
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Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Mondino'nun görevden alındığı ve yerine Gerardo Werthein'in yeni Dışişleri Bakanı olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, Arjantin'in dış politikasının "derin" bir değişimden geçtiği belirtilerek, "Ülkemiz, Küba diktatörlüğüne kategorik olarak karşıdır ve insan hakları ile bireysel özgürlüklerin ihlalini sürdüren tüm rejimleri kınamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Werthein, Arjantin'in Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Arjantin, tarihsel olarak BM Genel Kurulunda Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması yönünde daima "Evet" oyu kullanmıştı.

Yerel basında yayımlanan habere göre Milei hükümeti, bu kararı ABD ve İsrail'in politikalarına ters düşmemek için ve ülkenin çıkarlarına daha uygun olduğu gerekçesiyle aldı.

- NE OLMUŞTU?

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargoyu sonlandırması istenen tasarıyı kabul etmişti.

Karar, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla kabul edilmişti. ABD ve İsrail, "Hayır" oyu verirken Moldova "çekimser" oy kullanmıştı.

Kararda, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırma çağrısı yapılmıştı.

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