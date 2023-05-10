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Dünya

Evin çatısına göktaşı düştü! ABD'li gökbilimci: Tarihte sadece birkaç kez oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin çatısına göktaşı olduğu değerlendirilen, 10-15 santimetre büyüklüğünde 'metalik bir cisim' düştüğü bildirildi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:30 - Güncelleme:
Evin çatısına göktaşı düştü! ABD'li gökbilimci: Tarihte sadece birkaç kez oldu
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Eyalete bağlı Hopewell kasabasındaki evin çatısında delik açıldığını ve cismin zemine düştüğünü kaydeden aile, patates büyüklüğündeki siyah cismin "sıcak" olduğunu belirtti.

Ev sakinleri olayı yara almadan atlatırken polis, cismin 1 kilo 800 gram ağırlığında olduğunu açıkladı.

Ev sahiplerinden Suzy Kop başta, çatıya taş atıldığını zannettiklerini daha sonra ise bunun göktaşı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Aile, cismin incelenmesi için gökbilimcilerle görüşmeyi planlıyor.

CBC News'in haberine göre ise Franklin Enstitüsünden kıdemli gökbilimci Derrick Pitts, yaptığı açıklamada, "Uzayda dolanıp duruyordu ve yeryüzüne düştü. Aslında cismin bir eve düşmesi, onların da buna dokunabilmeleri gerçekten sıra dışı ve tarihte sadece birkaç kez oldu." değerlendirmesini yaptı.

Pitts, cismin "güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan, 4-5 milyar yıllık" geçmişinin olabileceğine dikkati çekti.

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