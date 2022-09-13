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Dünya

Evinde baktığı kanguru öldürdü

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir adamın evinde beslediği kanguru tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

IHA13 Eylül 2022 Salı 10:05 - Güncelleme:
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Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Redmond kasabasında bir adam evinde beslediği kangurunun saldırısına uğradı. Polis tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan 77 yaşındaki adama müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin kanguru tarafından engellendiği belirtildi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen kangurunun ardından, sağlık ekipleri yaralı adamın ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralı halde bulunan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

YILLAR SONRA İLK ÖLÜM VAKASI

Kanguruların evde bakılmasının yasal olduğu Avustralya'da, 1936'dan bu yana ilk ölümcül kanguru saldırısı kayıtlara geçti.

Avustralya'nın güneybatısında yaşayan Gri Kanguruların ağırlıkları genellikle 54 kilogram ve boyları da 1.3 metreye kadar ulaşabiliyor. Agresif tavırlara sahip erkek Gri Kanguruların insanlara saldırılabildiği biliniyor.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Hillston kasabasında 1936 yılında 38 yaşındaki William Cruickshank, kanguru saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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