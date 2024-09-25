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Dünya

Evinin yakınında leopar saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune kentinde leoparın saldırdığı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Evinin yakınında leopar saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti
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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Pune'daki Junnar bölgesi orman biriminden yetkililer ve polis, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tejiwadi köyünde yaşayan çocuğun yerel saatle 04.30 sularında evinin arkasındaki ağaçlık alana gittiğini ifade eden yetkililer, burada leoparın çocuğa saldırdığını kaydetti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkililer, 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti ve leopara karşı bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hint basınında, bölgede marttan bu yana 5 kişinin daha leopar saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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