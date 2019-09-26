Evlatlık çocuk skandalı: 6 yaş sandılar, 22 yaşında çıktı

Kanada’da 9 yıl önce Kristine ve Michael çiftinin evlatlık olarak aldığı 6 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı. Annesi Kristine Barnett evlat edindiği kızın sosyopat bir cüce olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü. ABD’de ebeveynlik hakkında kitaplar yazan Kristine ile eşi Michael, Ukrayna doğumlu Natalia’yı 2010 yılının Mayıs ayında evlat ediniyor. Ancak çift, bir süre sonra olayların görüldüğü gibi olmadığı konusunda şüphelenmeye başlıyorlar. Daha sonra doktorların kemik testi yaptığı Natalia’nın en az 14 yaşında olduğu ortaya çıkıyor. Kristine “Aile üyelerini öldürmek, onları bir battaniyeye sarıp arka bahçeye gömmek istediğini söyler ve bununla ilgili resimler çizerdi. Onu kahveme çamaşır suyu gibi kimyasallar koyarken gördüm ve ne yaptığını sordum. Bana ‘seni zehirlemeye çalışıyorum’ cevabını verdi” dedi.

ÇOCUK ‘KADIN’ ÇIKTI

Kristine medyanın onu çocuk istismarcısı gibi göstermeye çalıştığını ancak ortada bir çocuğun olmadığını belirtti. Kristine “Natalia bir kadındı. Yetişkin dişleri çıkmıştı. Bir santimetre bile boy atmıyordu ki boy uzaması durumu cücelik hastalığı olan çocuklarda görülüyor” dedi.

BELGELERİ SAKLADILAR

Aili, doktorların yalnızca yetişkinlerde görülen ciddi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğrulamalarına rağmen medyanın onları çocuk istismarcısı gibi göstermesine isyan etti. Jake isminde otizmli bir öz çocukları olan aile Natalia’yı ailenin tam bir üyesi gibi kabul ettiklerini, gayet iyi birer anne baba olduklarını, Natalie’yi evlatlık işlemleri sırasında belgelerin neden yetersiz olduğunu da vicdani sebeplerle sorgulamadıklarını belirtti.Natalia’nın ruh sağlığının bir noktada iyice kötüleşmesi sonrası çevresine riskli hale gelmeye başlıyor. Hastaneye yatırılan Natalie, orada yaşının büyük olduğunu ve hiçbir pişmanlık duymadan aile üyelerini öldürmeye çalıştığını itiraf etti.