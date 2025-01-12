Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Sudanlılar, Port Sudan, Atbara, Şendi, Merevi, Ebu Hamad, Sinca, Ubeyd, Kesela, Gadarif, Yeni Halfa ve Umdurman'da, ordunun Vad Medeni'yi alması nedeniyle kutlama yaptı.



Ayrıca Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Mekke şehri ile Mısır'ın başkenti Kahire ve İskenderiye şehrinde, Sudanlıların sokağa çıktığı ve kutlamalar yaptığı görüntüler paylaşıldı.

Sudanlılar, "Tek ordu, tek halk" sloganı atarken, ülkenin bayraklarını taşıdı.

- BURHAN VE DAGALU'DAN MESAJLAR

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, X platformundaki paylaşımında, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, halkına, (Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan) Dagalu milisleri ve paralı savaşçıları tarafından kirletilen her karış toprağı geri alma ve temizleme sözü veriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dagalu, paylaştığı ses kaydında, "Savaş bir vurup kaçma ve saldırıp geri çekilmeden ibaret. Bir raundu kaybetmiş olabiliriz ama bu, savaşı kaybettik anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.

"21 aydır onlarla savaşıyoruz ve 21 yıl onlarla savaşmaya hazırız." diyen Dagalu, Vad Medeni'yi kaybetmelerine rağmen HDK mensuplarını "yüksek morallerini kaybetmemeye ve saflarını yeniden düzenlemeye" çağırdı.



HDK, Aralık 2023'te, Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Başkent ve ülkenin batısı ağırlıklı olmak üzere orduyla çatışan HDK güçleri, 18 Aralık 2023'te binlerce yerinden edilmiş insanın bulunduğu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım ikmal merkezi olarak kullandığı stratejik Vad Medeni şehrine girmişti.

Sudan ordusu, dün, Vad Medeni'nin kontrolünü yeniden sağladığını açıklamıştı.

- SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.