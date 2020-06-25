Eyfel Kulesi, 3 aylık aranın ardından yeniden açıldı

IHA 25 Haziran 2020 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:30

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında normale dönüş süreci devam ediyor. Başkent Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, 3 ayın ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.

Covid-19 önlemleri kapsamında kuleye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edileceği bildirildi.

11 yaşın üzerindeki herkesin maske takmasının zorunlu olduğu aktarılırken, asansörlerin de 1 Temmuz’a kadar kapalı kalacağı, ziyaretçilerin merdivenleri kullanabileceği belirtildi.

Öte yandan, her yıl yaklaşık 7 milyon turistin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en uzun süre kapalı kaldığı dönemi yaşadı.