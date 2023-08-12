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Dünya

Eyfel Kulesi'nde bomba paniği: Ziyaretçiler tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Eyfel Kulesi'nde bomba paniği: Ziyaretçiler tahliye edildi
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Paris'te turistlerin ilgi odağı olan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Fransa polisi harekete geçti. Bomba imha ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerine intikal ederek Eyfel Kulesi'ndeki 3 katta bulunan ziyaretçileri tahliye etti.

Yerel saat ile 13.30'da ziyarete kapatılan kuleye giriş ise geçici süreliğine kapatıldı. Bir sözcü konuya ilişkin, "Bu durum nadiren gerçekleşiyor, bütün bu önlemler bu prosedür gereği olağan bir durumdur." dedi.

Söz konusu bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada kulenin bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir." denildi.

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