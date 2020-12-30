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Dünya

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı

Irak'ın Diyala kentinde, eylem hazırlığında olan bir terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 16:31 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyale kent merkezindeki el- Bezil semtinde polis güçleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, semtten gelen bir ihbarı değerlendiren polis, kentte yıl başı kutlamaları sırasında halk arasına girip üzerindeki patlayıcıları patlatma hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a mensup bir kişinin yakalandığı ifade edildi.

DEAŞ mensubunun itirafta bulunduğu aktarılan açıklamada, yapılan resmi işlemlerin ardından söz konusu kişinin mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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