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Dünya

Eylem Tok ABD'den Türkiye'ye iade ediliyor

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok için Türkiye'ye iade kararı yer aldığı öğrenildi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Eylem Tok ABD'den Türkiye'ye iade ediliyor
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Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi kararı yer alıyor.

Taslakta Türkiye'nin ABD ile 1979 yılında imzaladığı suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma kapsamına uygun şekilde onaylanmış ve tasdik edilmiş belgeler sunduğu belirtildi.

Savcının sunduğu metinde, '"Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum." ifadeleri kullanıldı.

OĞLUNU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞTI

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

TÜRKİYE İADELERİNİ İSTEMİŞTİ

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD'de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

  • Eylem Tok
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