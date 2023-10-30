Eymen es-Safedi: İsrail bölgeyi uçuruma sürüklüyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'deki savaşın durdurulması, sivillerin korunması, uluslararası hukuka bağlılık ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması konuları" ele alındı.

Gazze'deki şiddetli savaşın neden olduğu insani felaketin durdurulması gerektiğini vurgulayan Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü savaş bölgeyi uçuruma sürüklüyor" ifadelerini kullandı.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.