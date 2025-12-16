İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

Ezandan rahatsız oldular! İsrail'den Batı Şeria için skandal karar

İşgalci İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir köyde ezan sesinin kısılmasını istedi. Sesin yükseltilmesi halinde ise cami imamlarının gözaltına alınacağı tehdidinde bulundu.

AA16 Aralık 2025 Salı 18:02 - Güncelleme:
Ezandan rahatsız oldular! İsrail'den Batı Şeria için skandal karar
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Ras Tıyre köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, köydeki iki camide okunan ezan sesinin kısılmasını talep eden broşürler dağıttı.

Gerekçe olarak, ezan sesinin, köy arazisinin gasbedilmesiyle kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimindeki İsraillileri "rahatsız etmesi" gösterildi.

GÖZALTI TEHDİDİ

İsrail askerleri, ezan sesinin yükseltilmesi durumunda köydeki iki caminin imamlarını gözaltına almakla tehdit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

