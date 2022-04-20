Ezanı Güzel Okuma Yarışması'na Türkiye damgası!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, toplam 12 milyon riyal (3,2 milyon dolar) tutarında ödüllü "Itru-l Kelam" isimli Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı.

Yarışmanın Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma dalında Faslı Yunus Mustafa Garbi birinci olarak 5 milyon riyal kazanırken, İngiltereli Muhammed Eyyub Asıf ikinci sırada yer alarak 2 milyon riyal, Bahreynli Muhammed Mucahid üçüncü olarak 1 milyon riyal ve İranlı Seyyid Casim Musevi dördüncü olarak 500 bin riyal kazandı.

Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahîlî dördüncülükle 250 bin riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al eş-Şeyh verdi.

- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN TEBRİK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Kara ve ikinci olan Çelik'i tebrik etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur'an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum."