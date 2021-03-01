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Dünya

Ezeli düşmanını suçladı: Bu operasyonu onlar yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:35
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Netanyahu, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, 26 Şubat'ta Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patlamayla ilgili Tahran yönetimini suçlayan Netanyahu, "Bu gerçekten de İran'ın yaptığı bir operasyondu. Bu açık." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu olaya misilleme yapıp yapmayacağı şeklindeki soruya ise Netanyahu, "İran, İsrail'in en büyük düşmanı ve onları tüm bölgede vuruyoruz." yanıtını verdi.

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