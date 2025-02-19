Ezher Şeyhi'nden Gazze mesajı: Bu tüm ümmete karşı kurulmuş bir komplodur

Bahreyn İslami İşler Yüksek Konseyi, Ezher Kurumu ve Müslüman Bilgeler Konseyi tarafından düzenlenen konferans, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin himayesinde, başkent Manama'da iki gün devam edecek.

"Tek ümmet, ortak kader" başlığıyla düzenlenen konferansa dünyanın çeşitli bölgelerinden alimler, kanaat önderleri, akademisyenler, düşünürler ve aydınlardan oluşan 400'den fazla kişinin katılması bekleniyor

Konferansın açılışında konuşan Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı zor duruma dikkati çekerek, konferansın Müslümanların kurtuluşuna çare aramak için yapıldığını söyledi.

İslam ümmetinin "yol ayrımında" ve 15 asırlık İslam medeniyetinin büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ezher Şeyhi Tayyib, şöyle devam etti:

"Ümmetin pusulası ve büyük davası Filistin, bu ümmetin haklarını savunan işbirliği ittihadının gerekliliğinin hakiki kanıtıdır. Filistin'in çocuklarına ve Gazze halkına yönelik zorbalık onları göçe zorlama ve topraklarına el koyma noktasına ulaştı. Bu tüm ümmete karşı kurulmuş bir komplodur. Yüce Allah lütfuyla Arap ve İslam ümmeti halkı ve liderleriyle, mübarek toprakların insanları ve komşu Müslüman ülkelerin egemenliğine saldıran bu aleni adaletsizliği reddeden birlik içinde ve şerefli bir tavır aldı. Bu, Müslümanların saflarını birleştirmesine yönelik umudu tazeleyen ve teşvik eden bir tavırdır."

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

Bölge ülkeleri Gazzelilerin yerinden edilmesine karşı çıkarak Gazze Şeridi'nin Filistinlileri yerinden etmeden yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtmişti.