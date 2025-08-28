İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,031
  • EURO
    48,1149
  • ALTIN
    4510.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

F-16 felaket getirdi: Pilot yaşamını yitirdi

Polonya'da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provasında F16 savaş uçağı düştü. Pilot hayatını kaybederken, organizasyon iptal edildi.

IHA28 Ağustos 2025 Perşembe 21:50 - Güncelleme:
F-16 felaket getirdi: Pilot yaşamını yitirdi
ABONE OL

Polonya'da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Polonya Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Tiger Demo'da yer alan bir F16 savaş uçağı, prova sırasında yere çakıldı. Düşen uçak alev topuna dönerken, pilot hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelirken, kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada öldüğünü doğrulayarak, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nin olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.

Polonya basını, kaza nedeniyle hafta sonu düzenlenecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi'nin iptal edildiğini aktardı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

2007'deki Radom Uluslararası Hava Gösterisi'nde meydana gelen kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.