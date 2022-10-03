F-16, M-48 tank, Tow... Adalar Amerikan silahlarıyla dolu

Ege'de gayriaskeri statüdeki adalara silah yığarken Türk İHA'ları tarafından suçüstü yakalanan Amerika, 23 adanın tamamını silah yığınağına çevirdi. Adalarda tanktan obüse, havandan uçaksavara kadar onlarca ABD yapım silah yer alıyor. Ahikerya'da üzerinde uçak savar bulunan Hummer jipler, Limni'de F-16 savaş uçağı ve Tow tanksavar, Rodos'ta M-48 tank, Sakız'da ise obüsler konuşlu bulunuyor.

Yunanistan ve ABD'nin Midilli ve Sisam'a yaptığı hukuk dışı sevkiyat, gayri askeri statüdeki adalarda bulunan ABD silahlarını bir kez daha gündeme getirdi. Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'larla suçüstü yaptığı son sevkiyattan önce de gayri askeri statüde bulanan 23 adaya ABD ve Alman silahları yığdı. 23 adada tanktan, obüse havandan uçaksavara kadar onlarca ABD ve Alman yapımı silah ve mühimmat bulunuyor.

TANKSAVARLAR ABD'DEN

Çanakkale Boğazı'na bakan Taşoz ile Kuşadası yakınlarındaki Ahikerya adalarında konuşlandırılan Yunan birliklerinde ABD yapımı Hummer jipleri ile M113 ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) bulunuyor. Yine Çanakkale yakınlarındaki Limni Adası'nda ABD yapımı Tow tanksavar silahlar bulunuyor.

LİMNİ'YE TÖRENLE F-16!

Yunan komutanların Limni'de Tow silahları önünde çektirdiği çok sayıda resim bulunuyor. Limni adasında inşa edilende askeri, havalimanında ise Yunan 130. Muharebe Filosuna ait ABD yapımı F-16 savaş uçağı bulunuyor. Burada uçakların konuşlanması Yunan medyasında törenlerle haber yapıldı.

NE ARARSAN VAR

Adalara konuşlandırılan namluları Türkiye'ye çevrilen mekanize birliklerde ABD yapımı M-48 tankları kullanılıyor. Apache taarruz helikopterleri de gayri askeri statüdeki adalarda bulunan diğer bir ABD yapımı silah. Hemen hemen silahlı her adada bulunan M 16 piyade tüfekleri, 81 milimetre havanlar, 105 milimetre obüsler, kundağı motorlu obüsler de ABD'nin Yunan ordusuna sağladığı imkanlar arasında.

İKİNCİ SIRADA ALMANLAR VAR

ABD'den sonra Yunan adalarının silahlanmasına en çok katkı sağlayan ikinci ülke ise Almanya. Yunan birlikleri tarafından gayri askeri statüdeki adalarda kullanılan askeri araçların büyük bölümü Alman yapımı. Bunun yanı sıra Almanya üretimi Rheinmetall MK 20 uçak savarlar da yine adalarda kullanılan silahlar arasında. Yunan komutanların da katıldığı tatbikatlarda yüzlerce fotoğraf da adalardaki ABD ve Alman silahlarını açık açık ortaya koyuyor.