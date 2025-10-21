Havacılık devi Lockheed Martin şirketi, ABD Deniz Kuvvetleri ve Hava Ulusal Muhafızları'na (ANG) IRST 21 Blok II sistemleri ve ilgili ilk yedek parçaların teslimatı için sözleşme imzaladı.

Haberde, 233 milyon dolar tutarındaki sabit fiyatlı sözleşmenin, IRST 21'in tam oranlı üretimi ve teslimatını desteklemek amacıyla imzalandığı ve Eylül 2029'da tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Sözleşme, ABD Donanması'nın yakın zamanda sistem için ilk operasyonel kabiliyet beyanında bulunmasının ardından verildi.

45 İŞLEMCİ TEDARİK EDİLECEK

Anlaşmaya göre Lockheed Martin, donanmaya 51, ANG'ye ise 8 olmak üzere toplam 59 kızılötesi alıcı, donanmaya 20 atalet ölçüm birimi ve donanmaya 37, ANG'ye ise 8 olmak üzere toplam 45 işlemci tedarik edecek.

F/A-18 Super Hornet için geliştirilen IRST sistemi, hava hedeflerini ısıları sayesinde görsel menzilin ötesinde tespit ve takip ekip menzilini belirliyor.

Sistem pasif olarak sinyal vermeden çalıştığı için elektronik karıştırmalara karşı dayanıklıdır.

IRST 21 Block II, tespit menzilini genişletiyor ve hedef veri iletimini hızlandırarak durumsal farkındalığı ve karar alma hızını iyileştiriyor.

F-15 VE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN IRST21

F/A-18E/F Super Hornet'in merkez yakıt deposunun burnuna monte edilen IRST 21, radar erişiminin engellendiği veya engellendiği ortamlarda operasyonlar için uçağın AN/APG-79 radarını tamamlar. F-15 ve F-16 savaş uçakları için IRST21, harici olarak monte edilebilen ve hızlı konuşlandırma yeteneği sağlayan modüler bir Legion Pod'da geliyor.

Lockheed Martin IRST21 program direktörü Cristin Stengel, "IRST21 Block II, birden fazla platformda pasif savaş yeteneklerinde oyunun kurallarını değiştiren bir sıçrama sağlıyor" dedi.

Stengel, "Bu sistem, zorlu ortamlarda silah kullanımını mümkün kılmak için menzili ve doğruluğu önemli ölçüde artırarak, pilotların her zaman değişen rakiplerinin önünde kalmasını ve göreve hazır olmasını sağlar" diye konuştu.