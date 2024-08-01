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Dünya

F-16'lar için sessiz kalacaklar! Hayatta kalma faktörü olarak görüyorlar

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya teslim edilmesi planlanan F-16 savaş uçakları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mihail Podolyak, F-16 F-16'ların teslimiyle ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
F-16'lar için sessiz kalacaklar! Hayatta kalma faktörü olarak görüyorlar
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, F-16 uçaklarının teslim alınıp alınmadığına ilişkin herhangi bir yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Podolyak, yerel televizyona yaptığı açıklamada, basında çıkan Ukrayna'nın F-16 uçakları teslim aldığı yönündeki haberleri değerlendirerek, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmayacağımız açık çünkü bu bizim için hayatta kalma faktörüdür." ifadesini kullandı.

Podolyak ayrıca Ukrayna'nın hiçbir Batılı ortağının da bu konuda resmi açıklama yapmadığını savundu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar Ukrayna'da. Bir başka imkansız şey tamamen mümkün oldu." ifadesine yer vermişti.

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