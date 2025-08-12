Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından 7 Ağustos 2025'te yayınlanan bilgilere göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı General Lee Young-soo ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakan Yardımcısı İbrahim Nasır Muhammed El Alavi, Güney Gyeongsang Eyaletindeki Sacheon Hava Üssü'nden üst düzey bir dostluk uçuşu gerçekleştirdi.

General Lee, Kore yapımı bir FA-50 hafif savaş uçağını uçururken, El Alavi ise bir KF-21 Boramae prototipinin arka koltuğunda oturdu. Bu, bir BAE savunma liderinin Güney Kore'nin en gelişmiş savaş uçağını ilk kez doğrudan deneyimlediği anlamına geliyordu.

SAVUNMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ HIZLA GELİŞİYOR

Son on yılda, Güney Kore ve BAE, bir Asya ve Körfez ülkesi arasında en kapsamlı savunma ortaklıklarından birini geliştirmiştir. Güney Kore özel harekat kuvvetlerinin BAE birliklerini eğitmek üzere konuşlandırılmasıyla başlayan iş birliği, K9 Thunder kundağı motorlu obüsler, Chunmoo çok namlulu roketatarlar, zırhlı araçlar ve gelişmiş hava savunma sistemleri gibi büyük silah sözleşmelerine kadar genişlemiştir.

BAE ayrıca teknoloji transfer projeleri, ortak eğitim programları ve insansız sistemler ile deniz çözümlerinin tedariki konusunda Güney Kore ile işbirliği yapmıştır. Üst düzey savunma diyalogları düzenli hale gelmiştir; en son örneği, 6 Ağustos 2025'te Seul'de düzenlenen 13. Kore-BAE Bakan Yardımcıları Düzeyinde Yönlendirme Komitesi Toplantısı'dır. Bu toplantıda her iki taraf da savunma bilimi, gelişmiş silah geliştirme ve endüstriyel iş birliği alanlarında uzun vadeli iş birliğine olan bağlılıklarını yeniden teyit etmiştir.

HAVACILIK ENDÜSTRİSİNİN AMİRAL GEMİSİ KF-21 BORAMAE

KF-21 Boramae, Güney Kore savunma havacılık endüstrisinin amiral gemisi ve bugüne kadarki en iddialı askeri havacılık projesidir. Kore Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Endonezya'nın küçük ortak olarak yer aldığı KF-21, hem hava üstünlüğü hem de taarruz görevleri için tasarlanmış 4,5 nesil çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Radar kesit alanını azaltmak için gizlilik odaklı şekillendirme, yerli üretim AESA radarı, kızılötesi arama ve izleme sensörleri, yüksek kapasiteli bir görev bilgisayarı ve gelişmiş bir elektronik harp paketini bünyesinde barındırır.

Uçak, yerli ve Batı menşeli hassas güdümlü mühimmatlardan oluşan geniş bir yelpazeyi taşıyabilir ve gelecekteki ihracat müşterileri için operasyonel esneklik sağlar. Mach 1,83 azami hızı, yaklaşık 1.000 kilometrelik muharebe yarıçapı ve büyük yük kapasitesiyle, mevcut dördüncü nesil avcı uçakları ile beşinci nesil gizli platformlar arasında bir köprü oluşturması amaçlanmaktadır.

KF-21 BELİRGİN AVANTAJLAR SUNMAKTADIR

Diğer gelişmiş savaş uçaklarıyla karşılaştırıldığında, KF-21 belirgin avantajlar sunmaktadır. KF-21, gelecekteki üretim bloklarında planlanan gizlilik iyileştirmeleriyle çok amaçlı esnekliğe öncelik vermektedir. F-35 Lightning II ile karşılaştırıldığında, KF-21 daha az gizlilik sunmakta ve tam beşinci nesil ağ iletişimi yeteneğinden yoksundur, ancak önemli ölçüde daha düşük satın alma ve işletme maliyetleri, basitleştirilmiş bakım ve daha az ihracat kısıtlamasıyla bunu telafi etmektedir; bu da operasyonel bağımsızlık arayan ülkeler için cazip olabilir.

EUROFİGHTER İLE KF-21 KARŞILAŞTIRMASI

Eurofighter Typhoon ile karşılaştırıldığında, KF-21, başlangıçtan itibaren gizli şekillendirmeyi ve daha hızlı yükseltmeler için açık mimariyi bünyesinde barındıran temiz bir tasarıma sahiptir.

Dassault Rafale ile karşılaştırıldığında, Boramae, gelecekteki sistem entegrasyonu için daha büyük potansiyele sahip daha yeni bir modüler platformdur; Rafale'nin avantajı ise kapsamlı muharebe deneyiminde yatmaktadır. Saab Gripen E/F'ye kıyasla KF-21, daha yüksek yük kapasitesi, daha gelişmiş bir radar ve daha üst düzey vuruş kabiliyetleri sunarken, Gripen dağınık operasyonlarda ve maliyet verimliliğinde üstünlüğünü korumaktadır.

F-16'LAR İLE BİRLİKTE KANATLANACAK

BAE için KF-21, mevcut F-16E/F Block 60 Desert Falcon'larını ve yeni Rafale F4 uçaklarını tamamlayarak hava gücü modernizasyon stratejisinde önemli bir unsur haline gelebilir. Boramae'nin ABD dışı silahları entegre etme kabiliyeti ve yerel endüstriyel katılım olasılığı, Abu Dabi'nin tedarikçi çeşitlendirmesi ve teknolojik egemenlik hedefleyen tedarik politikasıyla örtüşmektedir. Üst düzey bir BAE savunma liderine sağlanan doğrudan kokpit deneyimi, savaş uçağı programı diplomasisinde nadir görülen bir ayrıcalıktır ve iki ülke arasındaki güvenin derinleştiğinin bir göstergesidir.

Kasım 2025'te Dubai Hava Gösterisi'nde Güney Kore'nin Black Eagles akrobasi ekibinin ve muhtemelen KF-21'in önemli bir sergisinin yer alması beklenirken, Boramae'nin bölgede büyük ilgi görmesi bekleniyor. BAE'nin satın almaya yönelmesi, Güney Kore'nin savunma ihracat hedeflerine önemli bir ivme kazandıracak ve potansiyel olarak Körfez tedarik trendlerinde geleneksel Batı kanallarının dışında yüksek performanslı platformlar sunan yeni tedarikçilere doğru bir kaymaya işaret edecektir.