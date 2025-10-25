Hava Kuvvetleri için kritik öneme sahip savaş uçağı edinimi konusunda sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yabancı basın, Mısır yönetiminin ABD üretimi F-16 savaş uçağı filosu yerine rotasını Asya'ya çevirdiğini bildirdi. Haberde Kahire'nin F-16 yerine Çin'den J-10 jetleri satın almaya öncelik verdiği belirtildi. Bu kararın arkasında ise hem politik hem de teknik nedenlerin olduğu dile getirildi.

Kahire yönetimi, ABD'nin silah ihracatındaki operasyonel ve siyasi kısıtlamalarından bağımsız hareket etmek isterken, 4.5 nesil bir savaş uçağı olan J-10C'nin AESA radarı, modern aviyonikleri ve düşük maliyeti gibi avantajlarını değerlendirmeye başladı.

J-10C'DE KULLANILAN BOMBALAR

J-10C'nin aviyonik paketi, modern Çin hava-hava ve hava-kara mühimmatlarıyla uyumlu gelişmiş sensör füzyonu ve veri bağlantısı yeteneklerini destekler. Aktif radar güdümlü PL-15 uzun menzilli görüş ötesi füzesini, PL-10 kısa menzilli kızılötesi füzesini ve çeşitli hassas güdümlü bombaları ve uzaktan saldırı silahlarını konuşlandırabilir. Açık kaynaklı değerlendirmelere göre, J-10CE hem hava üstünlüğü hem de saldırı görevlerini yerine getirebilir.

J-10'LAR HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞINDA KENDİNİ KANITLADI

J-10, Mayıs ayında Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların ardından uluslararası alanda ilgi odağı haline geldi. Bu çatışmalarda Pakistan Hava Kuvvetleri, J-10C savaş uçaklarının, Rafale EH, Mirage 2000H, Su-30MKI ve MiG-29UPG savaş uçakları da dahil olmak üzere birden fazla Hint uçağını PL-15 uzun menzilli hava-hava füzeleri kullanarak düşürdüğünü iddia etti.

TEK MOTORLU ÇOK AMAÇLI BİR SAVAŞ

Chengdu Aircraft Corporation tarafından geliştirilen Chengdu J-10, delta kanat ve kanart düzenine sahip tek motorlu, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. 2004 yılında tanıtılmış ve J-10A, J-10B ve J-10C dahil olmak üzere çeşitli varyantlara geliştirilmiştir. İhracat odaklı J-10C, bir AESA radarı, IRST sistemi ve PL-15 füzeleri gibi gelişmiş mühimmatlarla uyumluluğu içerir. Çok amaçlı görevler için uygun maliyetli bir seçenek olarak pazarlanmaktadır. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri 600'den fazla J-10 işletiyor.