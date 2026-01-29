Dünyanın farklı noktalarında çatışmalar devam ederken, yeni çatışmaların ayak sesleri ise ülkeleri savaş uçağı alımına yönlendiriyor. Bu kapsamda Mısır ve Çin arasında Chengdu J-20 hayalet savaş uçağının olası alımıyla ilgili görüşmelerin yakında başlayacağı ifade edildi.

Mısır'ın potansiyel J-20 tedarikinin, tedarikçileri çeşitlendirme ve geleneksel ortaklara bağımlılık kısıtlamalarını azaltma yönündeki daha geniş bir çabanın parçası olduğu ifade edildi.

18 ADET J-20 SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK

Mısır'ın gelecekteki hava operasyonlarının giderek düşük görünürlük, sensör füzyonu ve modern hava savunmalarına karşı hayatta kalabilirlik özelliklerine bağlı olacağının farkına varmasının ardından, Çin'den 18 savaş uçağı alacağı tahmin ediliyor.

J-20 hakkında dolaşan maliyet tahminleri, uçak başına fiyatın genel olarak 100 ila 110 milyon dolar arasında olduğunu gösterirken, Mısır'ın gelişmiş havadan havaya mühimmatlara erişimdeki sınırlamalar, yükseltme yolları ve Batı uçaklarına bağlı teslimat koşulları nedeniyle daha ucuz olan J-10 hakkında da görüşmelere başlamış olması muhtemeldir.

ÇİN İLE OLASI ANLAŞMA VE ABD BASKISI

ABD baskısı, Mısır'ın daha geniş kapsamlı hava kuvvetleri modernizasyonunu şekillendiren en önemli dış kısıtlama olmuştur. Washington, bölgesel askeri denge hususlarını, birlikte çalışabilirlik risklerini ve yaptırımlara maruz kalma olasılığını gerekçe göstererek, Mısır envanterine Çin yapımı beşinci nesil bir savaş uçağının dahil edilmesine sürekli olarak karşı çıkmıştır.

CAATSA mekanizması aracılığıyla olası sonuçlara ilişkin uyarılar Ağustos 2024'te zaten mevcuttu, 2025'te yeniden ortaya çıktı ve 2026'nın başlarında tespit edilen fiili duraklamayla sonuçlandı. Somut olarak, bu kısıtlamalar ülkenin finansman mekanizmalarına erişimini, mevcut filolar için idame desteğini, gelişmiş mühimmat onayını ve uzun vadeli yükseltme izinlerini etkileyebilir.

F-16'LARIN YERİNİ ALACAK

Yabancı basında yer alan habere göre, herhangi bir J-20 hamlesinden önce, olası bir hazırlık adımı olarak J-10C etrafında en az bir Mısır savaş uçağı filosunun oluşturulması olabilir. Bu da Çin lojistik, eğitim ve destek standartları için giriş noktası görevi görebilir. Tahminlere göre, yaşlanan F-16 Block 30 serisinin yerini alacak 40'a kadar J-10C ile bu yol izlenebilir; J-10, Çin'in idame, mühimmat kullanımı, yer destek ekipmanı ve filo düzeyindeki dönüşüm süreçlerinin pratik bir testi haline gelirken, siyasi açıdan hassas olan gizli uçak transferini de gündemden uzak tutacaktır.

Bu sıralamada, uyumlu komuta ve kontrol ile elektronik savaş yapı taşları daha az tartışmalı bir şekilde tanıtılabilir ve Mısır topraklarında J-20'ye ihtiyaç duyulmadan Çin uçakları için gerekli elektronik ve lojistik altyapı oluşturulabilir.

F-16 VE J-20 ARASINDA

Şu anda Mısır, söylemsel değil, ticari bir şekilde her iki taraftan da kazanç sağlayabilir: Washington'dan, mevcut F-16 filosuna kısa vadede büyük bir kapasite artışı ve NASAMS 3 ile AIM-120D füzelerine erişim; Pekin'den ise ABD onayları aksadığında pazarlık kozu olarak kullanılabilecek korunmuş bir B Planı.

Ayrıca kaldıraç mekanizmasını da belirtiyor: Mısır, J-10/J-20/J-35 niyet mektubu yolunu "gözden geçirme altında" canlı tutuyor, ABD üst düzey seçenekleri geciktirdiğinde görüşmeleri yeniden başlatma yeteneğini gösteriyor ve "Medeniyet Kartalları" ortak tatbikatları ve Çin'in üst düzey simülatörlerinde bilgi edinme yoluyla teknik yakınlığı sürdürüyor.

Mısır ayrıca, CAATSA mekanizmasına maruz kalmayı azaltmak için tasarlanmış bir finansal katman da ekleyebilir: BRICS+'ın araştırılması, dolar ağırlıklı bankacılık kanallarına bağımlılığı sınırlamak için döviz takas düzenlemeleri anlamına da gelebilir.