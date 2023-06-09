F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi için kara propagandaya giriştiler!

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satışı ve modernizasyon görüşmelerini baltalamak isteyen Türkiye düşmanları harekete geçirdi.

F-16'ların Türkiye'ye satışını engellemeye çalışan Yunan-Rum-Amerikan örgütleri son günlerde ABD'den gelen olumlu açıklamaları hazmedemedi.

Türk düşmanı lobiler, Türkiye'ye F-16 satılmaması yönünde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup gönderdi.

Skandal mektupta Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Kıbrıs Irkının Küresel Koordinasyon Komitesi (PSEKA), AHEPA, Amerikan Yunan Enstitüsü (AHI), Kıbrıs Federasyonu, Kıbrıs Ticaret Odası, Chia Dernekleri Federasyonu, Amerika Pan-Makedon Birliği'nin imzası yer aldı.

F-16'LARIN TÜRKİYE'YE VERİLMEMESİ İÇİN KARA PROPAGANDAYA GİRİŞTİLER!

Söz konusu 8 örgüt ve lobi, imza attığı mektupta kara propaganda yaparak Türkiye hakkında algı operasyonu gerçekleştirdi.

F-16 satışının Yunanistan'ın güvenliğini tehlikeye atacağını ileri sürülen mektupta İsveç'in NATO'ya katılımına rıza gösterilmesinin Amerikan hükümetinin masaya koyacağı tek koşul olmaması istendi. ABD'nin daha fazlasını talep etmesi gerektiği savunuldu.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 görüşmelerinden kaygılı olduklarını dile getiren Türk düşmanı lobiler, Türkiye'nin Yunan egemenliğine meydan okumak istediğini iddia etti.

Ayrıca, Türkiye'ye F-16 satılmaması gerektiğine gerekçe olarak, Mehmetçiğin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadele gösterildi.