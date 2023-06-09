İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4813
  • EURO
    25,3454
  • ALTIN
    1482.21
  • BIST100
    5567.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi için kara propagandaya giriştiler!
Dünya

F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi için kara propagandaya giriştiler!

Türk düşmanları lobiler, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 görüşmelerini hazmedemedi. F-16'ların Türkiye'ye satılmasını engellemek isteyen Yunan-Rum-Amerikan örgütleri kara propagandaya girişti. İki ülkenin görüşmelerinden kaygılı olduklarını dile getiren söz konusu lobiler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup göndererek ABD'nin Türkiye'ye karşı çok sayıda koşul öne sürmesini istedi.

Star Gazetesi9 Haziran 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
F-16'ların Türkiye'ye verilmemesi için kara propagandaya giriştiler!
ABONE OL

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satışı ve modernizasyon görüşmelerini baltalamak isteyen Türkiye düşmanları harekete geçirdi.

F-16'ların Türkiye'ye satışını engellemeye çalışan Yunan-Rum-Amerikan örgütleri son günlerde ABD'den gelen olumlu açıklamaları hazmedemedi.

Türk düşmanı lobiler, Türkiye'ye F-16 satılmaması yönünde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup gönderdi.

Skandal mektupta Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Kıbrıs Irkının Küresel Koordinasyon Komitesi (PSEKA), AHEPA, Amerikan Yunan Enstitüsü (AHI), Kıbrıs Federasyonu, Kıbrıs Ticaret Odası, Chia Dernekleri Federasyonu, Amerika Pan-Makedon Birliği'nin imzası yer aldı.

F-16'LARIN TÜRKİYE'YE VERİLMEMESİ İÇİN KARA PROPAGANDAYA GİRİŞTİLER!

Söz konusu 8 örgüt ve lobi, imza attığı mektupta kara propaganda yaparak Türkiye hakkında algı operasyonu gerçekleştirdi.

F-16 satışının Yunanistan'ın güvenliğini tehlikeye atacağını ileri sürülen mektupta İsveç'in NATO'ya katılımına rıza gösterilmesinin Amerikan hükümetinin masaya koyacağı tek koşul olmaması istendi. ABD'nin daha fazlasını talep etmesi gerektiği savunuldu.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 görüşmelerinden kaygılı olduklarını dile getiren Türk düşmanı lobiler, Türkiye'nin Yunan egemenliğine meydan okumak istediğini iddia etti.

Ayrıca, Türkiye'ye F-16 satılmaması gerektiğine gerekçe olarak, Mehmetçiğin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadele gösterildi.

  • Türkiye
  • F-16
  • Yunan
  • Türk düşmanı lobiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.