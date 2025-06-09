Bölgede artan askeri gerilim ortasında Asya ülkelerinden Tayland, hava muharebe filosunu yenilerken Amerikan F-16'ları yerine İsveç yapımı uçakları tercih ederek 500 milyon dolarlık bir anlaşmayla 4 adet Gripen savaş uçağı satın alma planını remen duyurdu.

Saab tarafından üretilen Gripen E/F modelleri, Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 1980'lerde satın aldığı eski F-16 A/B jetlerinin yerini alacak. Bu duyuru, Tayland'ın hava gücünü yenilemesi kapsamında 12 savaş uçağı satın almayı öngören 10 yıllık planın ilk aşaması olarak kabul ediliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Punpakdee Pattanakul gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, egemenliğimizi korumak için gücümüzü güçlendirmeye yönelik önemli bir projedir" dedi.

KABİNEYE SUNULACAK

Satınalma emrinin temmuz ortasında onay için Tayland kabinesine sunulması ve ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında bir tedarik komitesi, 10 aylık bir değerlendirme sürecinin ardından F-16 yerine Gripen'in satın alınmasını önermişti. Krallıkta halihazırda 11 adet eski Gripen ve düzinelerce F-16 bulunuyor.

GRİPEN ÖNEMLİ YÜKSELTMELERE UĞRADI

Gripen platformu ilk olarak 1990'larda tanıtıldı ve Gripen A/B, C/D ve mevcut Gripen E/F nesli dahil olmak üzere çeşitli versiyonlar aracılığıyla geliştirildi. Gripen E ilk olarak 2017'de uçuruldu ve önceki versiyonlara göre önemli yükseltmeler içeriyor. Bunlar arasında artırılmış dahili yakıt kapasitesi, daha güçlü bir General Electric F414G motoru ve daha hızlı güncellemeler ve yazılım değişikliklerine izin veren modüler bir aviyonik sistem yer alıyor. Ayrıca gelişmiş hayatta kalma sistemleri ve ağ merkezli savaş yetenekleri de sunuyor.

Gripen E, Raven ES-05 AESA radarı ve hem kendini koruma hem de elektronik saldırı rolleri için tasarlanmış dahili bir elektronik harp takımıyla donatılmıştır. Meteor ve IRIS-T hava-hava füzeleri ve GBU-49 ve Taurus KEPD 350 seyir füzesi gibi hava-kara mühimmatları da dahil olmak üzere çok çeşitli silahları destekler. Uçak ayrıca keşif görevleri ve savaş alanı veri birleştirme yeteneğine sahiptir.