Çatışmaların hızla arttığı bir dönemde yabancı basından dikkat çeken bir haber servis edildi. Kolombiya'nın ABD'nin F-16 ve Fransız Rafale tekliflerini reddettikten sonra, İsveç ile 18 Gripen E jeti için 1,9 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayacağı aktarıldı.

Savunma Bakanı Pedro Sánchez, Cumhurbaşkanlığı ile resmi imza öncesinde, offset koşullarında yalnızca nihai düzenlemelerin kaldığını doğruladı. Satın alma, sekiz yıllık bir ödemesiz dönem içeren uzun vadeli bir kredi hattı aracılığıyla İsveç hükümeti tarafından finanse edilecek ve bu da sözleşmeyi Kolombiya'nın onlarca yıldır yaptığı en büyük savunma alımlarından biri haline getirecek.

F-16 ALIMI DURDURULDU

Kfir filosunun değiştirilmesi ihtiyacı, eskime ve artan bakım maliyetleri nedeniyle acil hale gelmişti. Fuerza Aeroespacial Colombiana, bazı uçakların uçuşta kalmak için çalışmayan birimlerden yedek parçalar kullanılarak parçalanmak zorunda kaldığını bildirdi; bu süreç, mevcut filonun sürdürülemezliğini vurguladı. Daha önceki tedarik seçenekleri arasında Fransız Rafale ve Amerikan F-16'ları vardı, ancak Kolombiya, anlaşmaların ilerlemesini engelleyen finansal ve lojistik engellerle karşılaştı.

Kolombiya, 2018'de ABD'ye 18 F-16C/D uçağının fiyatlandırması ve bulunabilirliği için bir Talep Mektubu gönderdi, ancak operasyonel ve bakım maliyetleri, altyapı ayarlamalarıyla birlikte uygulanabilirliğini azalttı. Rafale F4 de değerlendirildi, ancak maliyeti Kolombiya'nın bütçe kısıtlamalarını aştı. Bu durum, Kolombiya'nın savunma gereksinimlerine uygun uygun finansman koşulları, ofset anlaşmaları ve operasyonel uyarlanabilirlik kombinasyonu sunan Saab'ın Gripen'ini en uygun seçenek olarak bıraktı.

ÇİN'DEN 24 ADET J-10CE SAVAŞ UÇAĞI TEKLİFİ GELDİ

Hükümetin kararı, siyasi tartışmaları ve rekabetçi uluslararası teklifleri de içeren uzun bir müzakere sürecinin ardından geldi. Örneğin Çin, Mayıs 2025'teki bir devlet ziyareti sırasında Kolombiya'ya 24 adet J-10CE savaş uçağı teklif etti. Bu teklifte finansman ve kısa teslimat süreleri önerilmiş, aynı zamanda Pakistan tarafından uçağın operasyonel kullanımı vurgulanmıştı. ABD, F-16 Block 70/72 paketlerini tanıtmaya devam etti, ancak Saab'ın teklifi mali koşulları, ofset yapısı ve Brezilya ile bölgesel iş birliği olasılığı nedeniyle kabul gördü.

ABD'nin Gripen E'ye güç veren F414 motorunun ihracatına yönelik olası kısıtlamaları konusundaki endişelere rağmen, Kolombiyalı yetkililer, anlaşmanın diğer tekliflere kıyasla daha fazla egemenlik ve modernizasyon sağlayacağını ve Kolombiya'yı Brezilya'dan sonra Latin Amerika'da Gripen E'nin ikinci operatörü konumuna getireceğini belirledi.

EN SON NESİL GRİPEN E SAVAŞ UÇAĞI

Gripen E, en son nesildir ve daha büyük bir gövde, daha yüksek yakıt kapasitesi, yeni bir aviyonik mimari ve artırılmış yük seçenekleri içerir. Program, 2014 yılında 36 Gripen E/F uçağı sipariş eden ve o zamandan beri Embraer tarafından işletilen yerel bir montaj hattı kuran Brezilya ile yakın iş birliği içinde geliştirildi. Kolombiya için Brezilya deneyimi, yeni uçağın tanıtımı sırasında riski azaltması ve verimliliği artırması beklenen endüstriyel entegrasyon ve operasyonel geçiş konusunda dersler sunmaktadır.

GRİPEN'DE KULLANILAN FÜZELER NELER?

Gripen E, hava-hava, hava-kara ve keşif görevleri için donatılmış çok amaçlı bir platform olarak yapılandırılmıştır. Dahili Mauser BK-27 topuna ek olarak, çok çeşitli silah ve harici podları taşıyabilen on adet harici sabit noktaya sahiptir. Hava-hava silah seçenekleri arasında Meteor görüş menzili dışı füzeler ve IRIS-T görüş menzili içi füzeler bulunurken, kara saldırı kabiliyeti hassas güdümlü bombalar ve çeşitli hava-kara mühimmatlarını içerir. Ayrıca, Gripen, sınırlı yer mürettebatıyla bile yakıt ikmali ve yeniden silahlanma için 20 dakikanın altında dönüş süreleriyle en yüksek operasyonel kullanılabilirlik için tasarlanmıştır. 360 derece elektronik harp paketi, radar uyarı alıcıları, füze yaklaşma uyarı sistemleri ve sinyal bozucu podları içerir.