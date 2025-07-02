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Dünya

F-35 açıklamaları komşuyu panikletti: ABD, Yunanistan'ın altını oyuyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda olumlu açıklamalarda bulunması komşu Yunan basınında paniğe yol açtı. Yapılan analizde ABD'nin Yunanistan'ın altını oyduğu ifade edilirken, Trump yönetiminin F-35'ler için Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
F-35 açıklamaları komşuyu panikletti: ABD, Yunanistan'ın altını oyuyor
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına yeniden dahil edilmesi konusunda olumlu açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Barrack, F-35'lerle ilgili "yıl sonuna kadar bir çözüm olasılığı" bulunduğunu belirtti.

ABD'den gelen bu açıklamalar Yunanistan'da ciddi endişelere yol açtı.

TEMASLAR HIZLANDI

Son dönemde Ankara ile Washington arasında temasların hız kazandığını belirten komşu basını Türkiye'nin F-35'lerle birlikte hava savunmasında ciddi ilerleme kaydedeceğini yazdı.

Yunan The National Herald, Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a hayranlığına dikkkat çekerken, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasıyla Yunanistan'ın endişelerinin gerçekleşeceğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Yapılan analizde ABD'nin Yunanistan'ın altını oyduğu ifade edilirken, Trump yönetiminin F-35'ler için Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

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