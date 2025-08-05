Savunma sanayi meraklılarının dikkatini çeken iddia yabancı basından geldi. Haberde, KF-21'in, Hint Hava Kuvvetleri'nin (IAF) hem 4.5 hem de 5. nesil savaş uçaklarını satın almaya olan artan ilgisi nedeniyle değerlendirildiği aktarıldı. Güney Kore jeti, gelecekteki büyüme potansiyeli ve Hindistan'ın iç sanayi politikasıyla uyumluluğu ile maliyet açısından rekabetçi bir platform olarak görülüyor.

MiG-21 ve Jaguar gibi eski uçakların kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, IAF şu anda operasyonel filo sıkıntısıyla karşı karşıya. Hindistan uzun süredir Rus ve Fransız menşeli platformların bir karışımına güvenirken, değişen tedarik öncelikleri ve yerli savaş uçağı programlarındaki gecikmeler, yeni nesil yabancı sistemlerin daha geniş çapta değerlendirilmesine yol açtı.

ÇİFT MOTORLU, 4,5 NESİL ÇOK AMAÇLI BİR SAVAŞ UÇAĞI

Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından geliştirilen KF-21, AESA radarı, kızılötesi arama ve takip (IRST), elektronik harp sistemleri ve modern silah entegrasyonu gibi gelişmiş aviyoniklerle donatılmış, çift motorlu, 4,5 nesil çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Uçak, iki adet General Electric F414-400K motoruyla çalışmakta olup, Mach 1.8 azami hız, yaklaşık 1.500 deniz mili muharebe yarıçapı ve 7.700 kg'a kadar azami yük kapasitesi sunmaktadır.

Güney Kore, eskiyen F-4 ve F-5 filolarının yerini almak üzere 2011 yılında KF-21'i geliştirmeye başladı. Başlangıçta 5. nesil bir gizli uçak olarak tasarlanmış olsa da, operasyonel aciliyet nedeniyle program önce 4.5 nesil bir konfigürasyona göre ayarlandı. Uçak şu anda uçuş test aşamasında ve Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatların 2026 yılında yapılması bekleniyor.

60 ADET SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK

Hindistan'ın, yerli AMCA da dahil olmak üzere 5. nesil platformları da aynı anda takip ederken, 60 adet gelişmiş 4.5 nesil savaş uçağı satın almayı düşündüğü bildiriliyor. KF-21'in modüler tasarımı, gelecekteki yükseltme yol haritası (dahili silah bölmesi ve gizlilik kaplamalarına sahip planlanan bir Blok III varyantı dahil) ve çift motorlu deniz varyantlarıyla uyumluluğu stratejik bir çekicilik sunabilir.

Hint basınında vurgulanan en önemli avantajlardan biri motor ortaklığıdır. KF-21, Hindistan'ın Tejas Mk II ve AMCA programları için seçilen aynı F414 motor tipini kullanmaktadır. Hindistan, lisans altında F414'ün büyük ölçekli üretimine devam ederse, bu durum KF-21'in lojistik, bakım ve operasyonel entegrasyonunu basitleştirebilir.

Bir diğer faktör de uçağın Hindistan'ın "Hindistan'da Üret" savunma üretim girişimiyle potansiyel uyumluluğudur. Seçilmesi halinde, KF-21 Hindistan'da monte edilebilir veya ortak üretilebilir ve açık mimarisi, kaynak kodu erişimi ve yazılım entegrasyonu konusunda anlaşmalar sağlandığı takdirde, Uttam AESA radarı ve Astra hava-hava füzeleri gibi yerel olarak geliştirilen sistemlerin entegrasyonuna olanak tanıyabilir.

F-35'LERDEN VAZGEÇTİLER

2025 yılı ortası itibarıyla KF-21'in tahmini birim fiyatının motorlar dahil 87 milyon dolardan 110 milyon dolara kadar değişeceği ve bu fiyatın onu Rafale, Su-57 ve F-35 gibi rakiplerinin gerisinde bırakacağı öngörülüyor.

Öte yandan yabancı basın, Hindistan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında, Washington'dan gelen tekrarlanan taleplere rağmen F-35'in satın alınmasını düşünmediğini ABD yetkililerine bildirdiği ifade edildi.