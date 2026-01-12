F-35 gölgesi Yunanistan'ı tedirgin etti! Dikkat çeken KAAN detayı

Yunan basını, Türkiye'nin artan askeri kapasitesi ve F-35 programına yeniden dahil olma ihtimali karşısında Atina'da alarm zillerinin çaldığını yazdı. Yunanistan'da yayın yapan Metrosport, F-35 ihtimalinin artık "uzak bir senaryo" olarak görülmediğini ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten etkileyebileceğini vurguladı.

KOMŞUDA F-35 PANİĞİ

Haberde, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yalnızca kısa vadeli bir hava gücü artışı anlamına gelmeyeceği, bunun bölgesel güç mimarisini kalıcı biçimde Ankara lehine dönüştürebileceği ifade edildi. Bu tablo karşısında Atina'nın, hem diplomatik kanalları zorlaması hem de olumsuz senaryolara karşı alternatif adımlar hazırlaması gerektiği belirtildi.

"ABD'NİN ANKARA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞEBİLİR"

Metrosport'a göre ABD'nin Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Karadeniz hattını kapsayan geniş stratejik hesapları çerçevesinde, Türkiye'ye F-35 satışını yeniden değerlendirme ihtimali giderek daha fazla dile getiriliyor. Analistlere göre Washington, bölgedeki çıkarlarını güvence altına almak adına Ankara ile askeri iş birliğini yeniden derinleştirmeyi tercih edebilir.

TÜRKİYE'YE AVANTAJ SAĞLAR

Haberde dikkat çekilen bir diğer nokta ise Türkiye'nin mevcut askeri altyapısı oldu. Türkiye'nin güçlü teknolojik, endüstriyel ve operasyonel kapasitesi sayesinde F-35'in gelişmiş sensör, ağ merkezli harp ve düşük görünürlük kabiliyetlerinden en üst düzeyde fayda sağlayabileceği ifade edildi. Ayrıca, F-35 sürecinde edinilecek teknik bilgi ve operasyonel tecrübenin, özellikle yerli savaş uçağı KAAN projesine aktarılmasının Türkiye'ye uzun vadeli bir avantaj kazandıracağı vurgulandı.

Metrosport'un değerlendirmesine göre Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü, yalnızca Yunanistan için değil, İsrail açısından da yeni bir denge sorunu yaratabilir. Böyle bir gelişmenin, Ege'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta hava üstünlüğü hesaplarını yeniden şekillendireceği kaydedildi.

Bu nedenle Atina'nın, İsrail ve Güney Kıbrıs ile daha yakın bir koordinasyon arayışına girdiği, Türkiye'ye olası bir F-35 satışını engellemek amacıyla ABD'deki siyasi çevreler ve lobi ağları üzerinden baskı kurmaya çalıştığı aktarıldı.

YUNANİSTAN'DAN B PLANI

Haberde, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi ihtimaline karşı Yunanistan'ın "B Planı"nı da masada tuttuğu belirtildi. Bu plan kapsamında, Yunanistan'a tahsis edilmesi öngörülen ilave F-35'lerin teslimat sürecinin hızlandırılması, uçakların ABD'den ya da müttefik bir ülkeden temin edilmesi seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca Yunan Hava Kuvvetleri için pilot eğitimlerinin hızlandırılması ve mevcut personelin kısa sürede operasyonel seviyeye çıkarılmasının da planın temel unsurları arasında yer aldığı kaydedildi.

Haberde son olarak, "Atina'nın bekleyecek zamanı yok. Önümüzdeki dönemde alınacak kararlar, Ege ve Doğu Akdeniz'de uzun vadeli dengeleri belirleyebilir. Böyle bir askeri üstünlüğü Türkiye'nin elinden almak son derece zor olacaktır" değerlendirmesine yer verildi.

