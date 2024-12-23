F-35, beşinci nesil savaş uçağı olarak, gelişmiş radar gizliliği, yüksek manevra kabiliyeti ve ağ tabanlı savaş yetenekleriyle öne çıkıyor. NATO ülkeleri ve müttefikleri tarafından geniş çapta kullanılan F-35, modern savaş uçakları arasında en yüksek verimliliği ve stratejik üstünlüğü sağlamak için tasarlandı. Ancak, ABD yapımı savaş uçakları Paul Livingston ile Elon Musk arasında çatışmaya sebep oldu.

ELON MUSK'IN İDDİASI LIVINGSTON'U ÇİLEDEN ÇIKARDI

Lockheed Martin'in Birleşik Krallık CEO'su Paul Livingston, Elon Musk'ın insansız drone'ların F-35'leri gereksiz hale getirdiği yönündeki iddialarına karşı şirketin trilyon dolarlık gizli jet programını savundu.

Lockheed Martin'in Birleşik Krallık'taki CEO'su Paul Livingston, F-35'in yeteneklerinin hâlâ "dışarıda olan her şeyin ötesinde" olduğunu ve Britanya da dahil olmak üzere 19 müttefik ülkeden yüzlerce sipariş aldığını belirtti.

Ayrıca, programın kötü bir yatırım olduğu yönündeki eleştirilere de karşılık verdi. Livingston, savaş uçaklarının, görevlerde birden fazla uçak türüne olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını, NATO ülkelerine önemli bir teknolojik üstünlük sağladığını ve ortak ülkelerde değerli işler ve tedarik zincirleri oluşturduğunu söyledi.

MUSK'IN 'F-35'LERİ GEÇERSİZ KILDI' İDDİASI

Bu açıklamalar, dünyanın en zengin adamı ve ABD başkan seçilen Donald Trump'a kıdemli danışmanlık yapan Musk'ın, daha ucuz ve ağlar halinde uçabilen insansız drone'ların F-35'leri geçersiz kıldığını iddia etmesinin ardından geldi.

Tesla ve SpaceX'in milyarder sahibi, hükümet verimliliği sağlamak için yeni bir "hükümet verimliliği departmanı" kurma görevini üstlenmiş ve bu departman, federal bütçelerden yüzlerce milyar dolar değerinde israflı harcamaların kesilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Musk'ın yorumları hakkında sorulduğunda Livingston, "Elon muazzam bir zeka ve özellikle SpaceX ile inanılmaz şeyler yaptı. Kim o işleri takdir etmez ki? Ama bu konuda sahip olduğu güvenlik izinleri olmadığı için, tehditleri anlamada eksik kalabilir. Bu konuda yanılıyor," dedi.