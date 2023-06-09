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Dünya

F-35 öncesi F-16'larını Romanya'ya sattılar!

52 adet F-35 savaş uçağı satın almayı planlayan Norveç, NATO üyesi Romanya'ya 32 adet F-16 savaş uçağı satışının tamamlandığını açıkladı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 17:07 - Güncelleme:
F-35 öncesi F-16'larını Romanya'ya sattılar!
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The Defense Post'un haberine göre, Norveç, söz konusu satışın ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini duyurdu.

Norveç Savunma Bakanı Björn Arild Gram, uçak satışının Ukrayna'ya komşu ülke Romanya'nın savunmasını güçlendirip, modernize edeceğini söyledi.

Uçakların Romanya'nın başkenti Bükreş'e teslim edilmeden önce bakıma alınacağı belirtiliyor.

Sovyet döneminden kalan hava kuvvetlerini modernize etmeyi hedefleyen Romanya, daha önce de Portekiz'den 17 savaş uçağı almıştı.

Norveç ise hava kuvvetlerini güçlendirmek için 52 yeni F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor.

Romanya, söz konusu uçaklar için Norveç ile mayıs ayında 418 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.

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