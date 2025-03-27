Komşu Yunanistan'da gündem yine Türkiye.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik haksız uyguladığı CAATSA yaptırımlarını kaldırması ve F-35 programına yeniden dahil edilmesi ihtimali Atina'yı endişelendirdi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin muhtemel F-35 programına dönüşünde Yunanistan'ın hava üstünlüğünü iyice kaybedileceği yorumları yapıldı.

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları Yunanistan'da yakında takip ediliyor.

Yunan Hellas Journal, doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'na "Türkiye'ye F-35 satışı yeniden başlayacak mı?" diye sordu.

Haberde, "ABD Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediğini sorduk. Cevabın, gelişmelere hazırlıklı olmamızı sağlaması açısından, tuhaf ve şüpheli olduğunu söyleyebiliriz" denildi.

ABD'DEN CEVAP GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise Hellas Journal'a e-posta yoluyla şu cevabı verdi:

Türkiye ile yaptığımız görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız. Türkiye önemli bir müttefikimiz ve çeşitli alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek için potansiyel fırsatlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

Hellas Journal ise bu cevabı 'tuhaf' olarak değerlendirerek, Türkiye ile ABD arasında F-35 konusunda teknik görüşmelerin yakında başlayabileceğini iddia etti.

FOX NEWS: TRUMP F-35 SATIŞINI YENİDEN BAŞLATMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Amerikan Fox News kanalı, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetmişti.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık vermişti.

TRUMP'IN ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİNDEN TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İÇİN "MUHTEŞEM VE DÖNÜŞÜMSEL" VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın "muhteşem ve dönüşümsel" bir konuşma yaptığını, olumlu şeylerin gelmekte olduğunu söylemişti.

Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuşmuştu.

Star Gazetesi

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