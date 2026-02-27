İSTANBUL 6°C / 3°C
Dünya

F-35 savaş uçağı alımı ufukta göründü! ABD ile Türkiye arasında çifte anlaşma yolda

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, F-35 sorununun önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözülebileceğini açıklamasından günler sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yabancı basında yer alan habere göre, S-400 füze sisteminin satın almasının ardından 2019'da F-35 programından çıkarılan Türkiye ile ABD arasında önümüzdeki Temmuz ayında F-35 savaş uçağı konusunda bir anlaşmanın imzalanabileceği iddia edildi. Haberde söz konusu anlaşmanın Ankara ile Washington arasında enerji alanında yeni işbirliği adımından sonra gelmesinin muhtemel olduğu dile getirildi.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 20:47 - Güncelleme:
Yabancı basın, Türkiye ile ABD arasında iki kritik anlaşmanın yakında imzalanabileceğini bildirdi. Türkiye'nin, ABD ile 500 milyar dolarlık kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşmasına hazırlandığı ve bu çerçevenin F-35 savaş uçağı alımının önünü açabileceği öne sürüldü.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDA ENERJİ HAMLESİ

Haberlerde, Amerikan enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de Türk karasularında ortak arama, üretim ve boru hattı geliştirme projelerine doğrudan yatırım yapmasının yanı sıra Suriye ve Libya'daki projeleri de içerebileceği ifade edildi. Planın ayrıca Amerikan yatırımlarının Türk finans sistemine de girmesini kapsadığı iddia edildi.

EURACTIV'e göre bu doğrultuda Washington ile Ankara arasında enerji yatırımlarını savunma tedarikiyle ilişkilendiren geniş kapsamlı bir mutabakat üzerinde görüşmeler yürütülüyor.

YUNANİSTAN ENDİŞELİ

Yunan medyası olası anlaşmayı endişeyle karşılarken, Pentapostagma haber sitesi, doğrulanması halinde bu tür bir adımın, Atina ve Tel Aviv'de ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikaya yönelik iş odaklı yaklaşımına ilişkin endişeleri artırabileceğini bildirdi.

Yunan medyası haberde, önerilen enerji paketinin, Türkiye'nin F-35 Lightning II savaş uçaklarının satın alımına devam etmesinin önünü açacağı ifade edilirken, daha geniş kapsamlı anlaşmanın imzalanmasının 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.

BÜYÜKELÇİ BARRACK'IN AÇIKLAMALARINI DESTEKLER NİTELİKTE

Haberde, bu gelişmenin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın bu ayın başlarında yaptığı ve F-35 sorununun önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözülebileceğine dair açıklamalarını destekler nitelikte olduğu belirtildi.

