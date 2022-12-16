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Dünya

F-35 savaş uçağı yere çakıldı!

ABD'nin Texas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

AA16 Aralık 2022 Cuma 00:14 - Güncelleme:
F-35 savaş uçağı yere çakıldı!
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Basına yansıyan haberlere göre Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü.

Pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükûmetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin'in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.

Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.

F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere'ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü.

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