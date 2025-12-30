İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

F-35 seçeneği masada! Trump'ın Türkiye övgüsü Yunanistan ve İsrail'i karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirdiklerini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgüleri, işgalci İsrail ile Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

30 Aralık 2025 Salı 12:36
F-35 seçeneği masada! Trump'ın Türkiye övgüsü Yunanistan ve İsrail'i karıştırdı


ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeleri ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına olumlu yaklaşımı, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Trump'ın açıklamalarının özellikle İsrail'de tartışmalara yol açtığı, Yunan basınında ise "sansasyon" olarak nitelendirildiği görüldü.

Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde ise Başkan Erdoğan'ın rolüne özel vurgu yaptı. Trump, "Suriye'de çok kötü bir liderin devre dışı bırakılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir payı oldu. Bunun için hiç övgü istemedi ama gerçekten bunu hak ediyor" dedi.

İSRAİL VE YUNAN BASININDA "TRUMP" RAHATSIZLIĞI

Trump'ın bu sözleri İsrail ve Yunan basınında rahatsızlık oluşturdu.

Yunanistan merkezli Newsbomb, Trump'ın Erdoğan'a yönelik olumlu ifadelerinin, Türkiye-İsrail geriliminin gündemde olduğu bir dönemde siyasi ağırlık taşıdığına dikkat çekti. Haberde, F-35 satışına ilişkin açıklamanın "sansasyon oluşturduğu" ifade edildi.

Newsbomb, Trump'ın Suriye'de Erdoğan'ın belirleyici rol oynadığını vurgulamasının İsrail'de tartışmalara neden olduğunu yazdı.

Yunanistan merkezli Newsit ise ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini, İsrail'in ise bu olasılığa kesin olarak karşı çıktığını aktardı.

İsrail merkezli i24News, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını açıkça gündeme getirdiğini vurgularken, İsrailli gazetecilerin soruları üzerine Trump'ın Erdoğan'ı övdüğünün altını çizdi.

Calcalist de Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki olumlu yaklaşımını yinelediğini yazdı. Haberde, Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Trump'ın, "Erdoğan'ı tanıyorum, o benim dostumdur ve ona saygı duyuyorum" dediği aktarıldı.

