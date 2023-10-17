F-35 teslimatındaki gecikmeler Lockheed Martin'e yüzde 5 kaybettirdi

Lockheed Martin, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 16,9 milyar dolara çıktı. Lockheed Martin'in satışları, geçen senenin aynı döneminde 16,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin ürün ve hizmetlerinin niteliğine göre ayrılan birimler bazında bakıldığında ise Lockheed Martin'in havacılık alanındaki geliri, F-35 jetlerinin teslimatındaki gecikmeler nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azaldı.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüze 5,3 azalışla 1,68 milyar dolara geriledi. Lockheed Martin'in net karı 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1,77 milyar dolar olmuştu.

Lockheed Martin Üst Yöneticisi (CEO) Jim Taiclet, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, finansal sonuçların genel olarak beklentileri dahilinde veya beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini, 2,5 milyar dolarlık nakit akışı yarattığını ve bunun neredeyse yüzde 100'ünün temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara geri döndüğünü belirtti.

Taiclet, hem yurt içi hem de yurt dışında siparişlerin güçlü olması nedeniyle birikmiş portföylerinin 156 milyar dolar seviyesinde sağlam kalmaya devam ettiğini kaydetti.