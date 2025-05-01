F-35 ve Patriot paniği! Türkiye'ye satmayın diye yalvardılar

30 Nisan'da yayınlanan JINSA raporunda, Türkiye için 'bölgesel bir güç' değerlendirmesi yapıldı. Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına yeniden kabul edilmesinin düşünülmemesi gerektiğinin altı çizilen raporda, aynı zamanda Trump yönetiminin bu adımı atması halinde bir dizi koşul sunması gerektiği ifade edildi.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Raporun yazarları arasında JINSA CEO'su Michael Makovsky, eski ABD Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, Center for American Progress kıdemli üyesi Alan Makovsky, JINSA akademisyeni Svante Cornell, JINSA Politika Başkan Yardımcısı Blaise Misztal ve JINSA Politika Analisti Jonah Brody yer aldı.

Raporda, "Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği yükselen bir bölgesel güç olan Türkiye'ye bu gelişmiş jetin satışını dikkatlice değerlendirmelidir" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin programa geri kabul edilmemesi gerektiği savunulurken, F-35'lerin temininin Türkiye'nin askeri gücünü daha da artıracağı belirtildi.

OLASI PATRİOT SATIŞI TEDİRGİN ETTİ

Raporda ayrıca, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi halinde, ABD yönetiminin Patriot hava savunma sistemini Türkiye'ye satmayı teklif edebileceği, ancak sistemin yalnızca Türk topraklarında konuşlandırılması ve Suriye içinde konuşlandırılmaması koşuluyla bunun kabul edilmesi istendi.

AYNI ENDİŞE YUNANİSTAN'DA DA HAKİM

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege Denizi'ndeki dengeleri bozmayacağı görüşünde olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin isimsiz kaynaklara dayandırdığı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan habere göre ABD, yakın zamana kadar Ege'de Ankara'nın sahip olduğu niceliksel üstünlüğü dengelemek için Yunanistan'ın teknolojik açıdan bir adım öne geçmesini merkeze alan formülü seçti ancak son dönemde Washington, Türkiye ve Yunanistan'a karşı "eşitlik" anlayışını gündeme getirdi.

Türkiye'ye ve Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki duruşuna ilişkin birçok konunun Yunanistan ve İsrail tarafından ortak prizmadan algılanmasının Washington'ın dikkatinden kaçmadığı vurgulanan haberde, "Bilindiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile harika bir ilişkisi var." ifadesine yer verildi.

Haberde ayrıca F-35 savaş uçaklarının alımına ilişkin Yunanistan Savunma Bakanlığının üretici firma Lockheed Martin ile temaslarını sıklaştıracağı öngörüsü de yer aldı.