F-35'e yeşil ışık paniğe neden oldu! ''Herkes imzalasa da Türkiye kabul etmez''

İsrail basını, Türkiye'ye F-35 satışının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Orta Doğu'daki güç dengelerinin ciddi biçimde değişeceğini yazdı. İsrail gazetesi Maariv, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alması hâlinde hem İsrail'in hem de Yunanistan'ın hava üstünlüğünün sona ereceğini itiraf etti.

ERDOĞAN: TRUMP'IN ANLAŞMAYA SADIK KALACAĞINA İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, F-35 konusunun yeniden gündeme geldiğini ifade etmişti. Erdoğan, "F-35 konusunu aramızda konuştuk ve işin takipçisiyiz. Ben Sayın Trump'ın bu konuda yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum" demişti.

Bu açıklamaların ardından gözler Washington-Ankara hattındaki gelişmelere çevrilirken, Tel Aviv cephesi dikkat çeken bir tedirginliği kaleme aldı.

"TÜRKİYE F-35 ALIRSA İSRAİL HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAYBEDER"

Maariv gazetesi, İsrail ile Suriye arasında yeni bir anlaşma karşılığında ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına onay verebileceğini öne sürdü. Ancak bu durumun, İsrail'in stratejik üstünlüğünü sarsacağı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Dayan Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, "Türkiye, 7 Ekim'den sonra İsrail'e karşı daha sert ve net bir dış politika izlemeye başladı. Bugün Hava Kuvvetleri denklemine baktığımızda, F-35'lerle donatılmış bir Türkiye, İsrail için ciddi bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN DA RAHATSIZ"

Yanarocak sadece İsrail'in değil, Yunanistan'ın da endişeli olduğuna dikkat çekerek, "Yunanistan, F-35'lerle donatıldı ve bu da ona Türkiye'ye karşı hava üstünlüğü sağlıyordu. Ancak Türkiye'nin bu uçaklara sahip olması hâlinde, bu denge tamamen bozulur" dedi.

"TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ TEMELDEN DEĞİŞTİRİR"

Yanarocak değerlendirmesinde, Türkiye'nin zaten kara ve deniz kuvvetlerinde avantajlı olduğunu, hava gücüne F-35'lerin eklenmesiyle bölgenin en güçlü askeri aktörü hâline geleceğini ifade etti: Bu, İsrail için stratejik bir kırılma olur. Türkiye'nin yükselişi yalnızca askeri değil, diplomatik olarak da etkili olacak.

"İSRAİL'İN PLANLARINA TÜRKİYE'DEN ONAY ÇIKMAZ"

Haberde ayrıca Türkiye'nin, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanması planlanan yeni barış anlaşmalarına destek vermeyeceği de net bir şekilde vurgulandı. Yanarocak, "Ankara geçmişte İbrahim Anlaşmaları'na karşıydı, şimdi de Suriye ve Lübnan üzerinden benzer girişimlere destek vermez." dedi.

"TÜRKİYE LİDER MÜSLÜMAN GÜÇ OLARAK SAHNEDE"

İran'ın zayıflamasının Türkiye'yi lider Müslüman güç konumuna getirdiği kaydedilen yazıda, Yanarocak'ın şu ifadelerine yer verildi: Bu, tüm İslam dünyasına bir mesajdır. Artık Orta Doğu'daki en güçlü Müslüman ülke, hem yumuşak güç hem de sert güç, yani ordu açısından Türkiye'dir. Dolayısıyla İsrail, Türkiye'yi Orta Doğu'daki en güçlü Müslüman ülke olarak tanımış oldu.

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