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Dünya

F-35'lerin Türkiye'ye verilme planı panikletti! ''Hava üstünlüğümüzü iyice kaybedeceğiz'' korkusu sardı

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programında dahil etme ihtimali komşu ülke Yunanistan'da panik havası oluşturdu. Yunan basını F-35 ve diğer konularda Washington'da yaşanan gelişmelerin, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumları yapıldığını yazdı.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 17:44 - Güncelleme:
F-35'lerin Türkiye'ye verilme planı panikletti! ''Hava üstünlüğümüzü iyice kaybedeceğiz'' korkusu sardı
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Yunanistan'da yine gündem Türkiye oldu. ABD'nin Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını kaldırması ve F-35 programına yeniden dahil edilmesi ihtimali yunan basınını endişelendirdi. Türkiye'nin olası F-35 programına dönüşünde Yunanistan'ın hava üstünlüğünü iyice kaybedileceği yorumları yapıldı.

F-35'LERİN DE YER ALDIĞI GÖRÜŞMEYİ MUHTEŞEM OLARAK NİTELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li mevkidaşı Trump ile telefonda görüştü. İkili görüşmede CAATSA yaptırımlarından, F-35 programı gibi çok sayıda meseleyi ele aldı.

ABD de bu görüşmeyi "muhteşem" olarak niteledi. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, "başkan, birkaç gün önce Erdoğan ile harika bir görüşme yaptı. Ben bu konuşmayı gerçekten dönüşüme sebep olacak bir konuşmaydı diye tanımlardım." dedi.

Yunan Kathimerini Gazetesi, görüşmeyle ilgili haber paylaştı. Washington'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını öne sürdü. Gazete, ABD yönetiminin Türkiye'yi yeniden F-35 programına dahil etmek için bir yol aradığını öne sürdü.

YUNANİSTAN'DA F-35 PANİĞİ

Kathimerini, İsrail'in tepkileri ve Yunanistan'ın F-35'lerle hava üstünlüğünü kaybetme endişesinin dikkate alınacağını yazdı. Haberde ayrıca, Trump'ın yaptırımları kaldırabilmesi için "Kongre komitelerine bilgi vermesi gerektiği ancak Kongre'nin itiraz hakkının bulunmadığı" ifade edildi.

Kathimerini, Washington'daki gelişmelerin, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumları yapıldığını yazdı.

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