ABD'de düşen F-35'in pilotunun panikleyip uçağı terk ettiği ortaya çıktı. Pilotun "911'i arayabilir miyim?" diyerek girdiği evden ihbarda bulunduğu; 11 dakika havada kendi başına gezen uçağın ise ormana çakıldığı öğrenildi.

ABD'de 18 Eylül 2023'te düşen ve bulunması için halktan yardım istenen F-35 savaş uçağının pilotunun uçaktan paraşütle atladıktan sonra 911 acil durum servisini aradığı ortaya çıktı. ABD Deniz Piyadeleri'ne mensup pilot, Güney Carolina'da paraşütüyle birlikte yakınlarına indiği bir evden 911'i arayarak 100 milyon dolar değerindeki savaş uçağının nerede olduğundan emin olmadığını ihbar etti.

KAZADAN 1 GÜN SONRA BULUNDU

Adı açıklanmayan 47 yaşındaki pilot, yaklaşık 609 metre yükseklikten atladıktan sonra durumunun 'iyi' olduğunu belirterek, "Uçağın nerede olduğundan emin değilim. Buraya bir yerlere düşmüş olmalı. Ben atladım" dedi. South Carolina eyaletinde kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı olaydan bir gün sonra Williamsburg bölgesinde bulundu.

KAZA RAPORU: PİLOTAJ HATASI

Deniz Piyadeleri soruşturma raporuna göre, uçağın düşme sebebinin, pilotun yanlış değerlendirme yapıp uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılması olduğu belirtildi. Pilotun fırlatma öncesinde yaşadığı 'elektriksel olay' nedeniyle radyo, transponder, taktik hava seyrüsefer sistemi ve aletli iniş sistemlerinde arızalar oluştu.

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