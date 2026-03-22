İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • F-35'ten sonra F-15! ABD'den ''düşürüldü'' iddiasına cevap
F-35'ten sonra F-15! ABD'den ''düşürüldü'' iddiasına cevap

İran'ın ABD'ye ait bir F-15'i düşürdüğü iddiası CENTCOM tarafından yalanlandı. ABD, operasyonda hiçbir savaş uçağının kaybolmadığını açıkladı.

AA22 Mart 2026 Pazar 19:56 - Güncelleme:
ABONE OL

CENTCOM, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın F-15 düşürülmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, "İran rejiminin kısa süre önce İran semalarında bir ABD F-15 uçağını düşürdüğü iddiası yanlıştır. ABD kuvvetleri, 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında 8 binden fazla savaş uçuşu gerçekleştirdi. İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'un paylaşımından önce konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna yanıt veren CENTCOM sözcülüğü, İran'ın "F-15 düşürdük" açıklamasına ilişkin şu anda yapabilecekleri bir açıklama olmadığını kaydetmişti.

İRAN'IN "F-15 DÜŞÜRDÜK" AÇIKLAMASI

İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" vurgulanmıştı.

İran, 19 Mart'ta ABD'ye ait bir F-35, dün de İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. ABD ordusu, İran tarafından hedef alınan F-35'in bölge ülkelerinden birindeki üsse "sert iniş" yaptığını öne sürmüştü. İsrail de dün bir F-16'nın İran'da hedef alındığını ancak hasar almadığını iddia etmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.